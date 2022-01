Will Smith está en un momento muy importante de su vida después de unos meses donde se ha abierto más que nunca a raíz de sus memorias.

Además, también está en la cima de su carrera gracias a la aceptación (y expectación) que está generando 'El método Williams', su nueva película donde da vida al padre de las legendarias tenistas Venus y Serena.

Sin embargo, antes de encontrar esta película, Will estuvo durante años pensando que nunca podría conseguir algo así, y se ha confesado con Entertainment Tonight.

"Siempre oyes el cliché de, 'Oh, me he reído, he llorado', pero es una de esas películas que de verdad cubre un amplio espectro de emoción e ideas, y eso es algo bastante único", asegura Smith.

Además, el actor ha revelado con honestidad su mayor inseguridad: "En mi mente sentía secretamente que nunca haría nada mejor que 'En busca de la felicidad', y nunca lo había dicho en voz alta, pero sentía que nunca conseguiría hacer nada mejor, y entonces llegó 'El método Williams'".

"Esta es especial, todavía lo está siendo, y sabes lo más divertido, porque cuando haces una película luego hay un periodo en el que te alejas de ella, mientras la están editando y montando y todo, te distancias", reflexiona orgulloso sobre su nuevo film.

"Así, para el momento en el que el film se va a estrenar, ya has hecho potencialmente una o dos cosas más, y has pasado página en tu mente. Y cuando el público la ve, es casi como si tú pudieras verla otra vez por primera vez con ellos. Y yo me quedé absolutamente deslumbrado con lo que Ray [Green] pudo hacer con tanta delicadeza con esta cinta".

Así es 'El método Williams'

La cinta, que se estrena este viernes en los cines españoles, narra la historia de Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las atletas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis.

Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios. La película muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe inquebrantable como medio para lograr lo imposible e impactar al mundo.

Seguro que te interesa

Will Smith habla de sus "relaciones sexuales desenfrenadas" tras serle infiel: "Tenía arcadas y vomitaba"