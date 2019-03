Will Smith abofetea a un reportero

QUERÍA BESARLE EN LA BOCA

Todos los medios se han hecho eco del incidente producido en Moscú durante el estreno de 'Men in Black 3'. El actor norteamericano Will Smith ha abofeteado a un reportero que intentó darle un beso en la boca antes del estreno de la película que protagoniza. Posteriormente el actor pidió disculpas: "Lo siento, me besó en la boca".