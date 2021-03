Wesley Snipes ('Blade') confirma que podría haber sido 'Black Panther' mucho antes que Chadwick Boseman

'Black Panther', la película dirigida por Ryan Cogler, fue la primera en la historia del cine donde un actor negro (Chadwick Boseman) se convertía en un superhéroe. Fue una autentica "revolución social". Además de provocar un paso adelante en la igualdad racial en el mundo del cine, este éxito se tradujo en premios, nominaciones y récords de taquilla.

La cinta se estrenó en 2018 dentro de la Fase 3 de Marvel pero... ¿sabías que podríamos haber visto la cinta en la gran pantalla casi 25 años antes? Y es que en los 90 estuvo a punto de llevarse al cine ya la historia del superhéroe de Wankanda.

Así lo ha confirmado el actor Wesley Snipes en una entrevista a Collider donde asegura que estuvo a punto de ser T'Challa mucho antes que el desaparecido Chadwick Boseman: "Es totalmente cierto", afirma con rotundidad el actor.

"Teníamos tres guiones diferentes escritos y conseguimos los derechos de 'Black Panther'. Eso fue a principios de los 90, quizá en el 92, 93 o 94, más o menos por esa época. No teníamos la tecnología que hay ahora. Pixar no existía, nada de eso del CGI, o las herramientas que se utilizan ahora y ya sabes… la gente de Hollywood cuando oía el nombre de 'Black Panther' lo relacionaba con el grupo revolucionario no con un cómic, así que era difícil de hacer. Es una larga historia, pero no la hicimos y los derechos dejaron de ser nuestros, y entonces apareció 'Blade' y la bordé". dice el actor.

Así es, Snipes tuvo la oportunidad de interpretar a otro de los personajes de Marvel en 'Blade'. Cinta que ahora tendrá un reboot protagonizado por el ganador del Oscar Mahershala Ali.

