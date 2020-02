Warner podría haber ofrecido 50 millones de dólares a Cristian Bale por ‘Batman Vs. Superman’

La relación de Bale con el caballero oscuro ha sido un objetivo constante desde que el actor interpretó al personaje en la trilogía de Christopher Nolan. Sin ir más lejos, esta semana se publicó The Unauthorized True Story of Christian Bale and his Dark Knight DIlemma, libro escrito por Vince Rusell donde el autor afirma que han sido precisamente 50 millones de dólares los que Christian Bale cobrará por interpretar al hombre murciélago en La Liga de la justicia, filme que se está rodando en la actualidad.

Entre las páginas de esta polémica publicación Vince Russell alude también al temor de Bale por verse encasillado en el personaje del superhéroe, lo que acentúa aún más las dudas sobre el actor que dará vida a Batman en esta próxima película que comenzará a rodarse a principios del próximo año bajo la dirección de Zach Snyder. ¿Será el Batman más aclamado el compañero oscuro de Henry Cavill en esta esperada entrega de los héroes más famosos de DC Comics?