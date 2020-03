Warner Bros. se enfrenta a una demanda de 900 millones por 'Expediente Warren' porque "los fantasmas no son reales"

No será difícil de demostrar que James Wan, director de la saga, se ha basado en la obra de Brittle. Aquí os dejamos un tuit del cineasta del año 2001 donde afirma que 'The Demonologist' es el libro más aterrador que ha leído.

Brittle no se queda corto, y añade que los "hechos históricos" que se defienden en las películas son una falsedad , ya que nada de aquello llegó a ocurrir, por lo que añade que los fantasmas que vimos en las películas no son reales. El autor reclama 900 millones de dólares por daños y perjuicios y además una orden judicial para que no se vuelvan a hacer películas basadas en los casos de los Warren.

Según informa The Hollywood Reporter , Gerald Brittle publicó un libro en 1980 llamado 'The Demonologist' y donde relata los casos que manejaron los protagonistas de la saga de terror 'Expediente Warren' , Ed y Lorraine Warren,

I watch/read a lot of scary stories. But fuck, THE DEMONOLOGIST, true life account of Ed & Lorraine Warren, is the scariest book I've read.