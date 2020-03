Walkmans gigantes inundan las calles de Madrid con la banda sonora de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'

El estreno de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' de Marvel Studios el próximo 28 de abril llenará las calles de Madrid con el ritmo ochentero de su banda sonora. Las marquesinas de autobús de algunas calles madrileñas se transformarán en walkman gigantes. Y como tales, reproducirán música para todos los transeúntes que se animen a conectar sus auriculares en los minijacks de los walkman, posiblemente el símbolo más popular de la década de los 80.

Quienes quieran probar estos radio cassettes lo pueden hacer desde el 22 de abril en la zona del Bernabéu, y en las zonas de Bilbao, Jacinto Benavente y Moncloa de Madrid. Una vez accedan con sus propios cascos, podrán escuchar seis canciones que forman parte de Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Vol 2, la nueva BSO de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', como 'Fox On the Run', 'Flashlight' de Parliament, 'Suffragette City' de David Bowie o 'Hooked On the Feeling'. Los walkman gigantes estarán disponibles para la escucha de la BSO hasta el 1 de mayo. Además, se incluirá un código QR para que el usuario pueda escanearlo y acceder a la playlist con la BSO completa en Spotify.

Al igual que en la primera película, la BSO Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Vol 2 se reserva uno de los papeles principales de la misma. Las canciones que aparecen en la obra cinematográfica tienen un posicionamiento destacado en ella y hace un recorrido honorífico a los clásicos del pop y del rock de las décadas de los años 60, 70 y 80.

Las ventas de la banda sonora de la primera película superaron los 4 Millones de copias vendidas y consiguió el Número 1 en ventas en EEUU, Canadá y México.

Podrás escuchar la música de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' | Disney