Mila Kunis y Ashton Kutcher son uno de los matrimonios más queridos de Hollywood, y han vuelto a recordar por qué en el divertido anuncio que protagonizaron durante la Super Bowl.

La pareja es un dúo cómico envidiable, aunque en casa están tan unidos con sus hijos, de 6 y 4 años, que Mila reconoce que son "codependientes". Puedes ver más detalles sobre su vida familiar en el vídeo de arriba.

No obstante, cuando surgió la oportunidad de este mini rodaje para la pareja de actores, Kunis saltó ante la oportunidad, aunque luego pensara que por ello era "una madre horrible" por querer "dos días de descanso" sin sus hijos.

La actriz se ha sincerado en el programa de Ellen DeGeneres sobre lo bizarro que fue salir de su burbuja después de los meses de cuarentena.

"Fue en el punto álgido de la pandemia, no tenía ningún sentido lógico. Pero me moría por salir de casa. Lo miré como si fueran unas vacaciones de un par de días", reconoce.

No obstante, los protocolos de seguridad y las nuevas normas en los rodajes hicieron la experiencia aún más extraña.

"Allí estuvimos. Y es muy incómodo porque somos los únicos que no llevan mascarilla. Te sientes muy vulnerable. No sabes cómo son las caras de nadie. Es como una circunstancia bizarra y luego estaba bastante convencida de que tenía COVID", revela, aunque finalmente no fue el caso y todo se desarrolló sin incidentes.

