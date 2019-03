Vuelven 'Los Teleñecos' a ritmo de rock

Que estén atentos aquellos fans cuya edad supera los cuarenta años, porque con esta nueva cinta van a volver a sentise como niños.

En aquel entonces una rana que ejercía de reportero, una cerdita con carácter y decenas de personajes más llenaron la cándida imaginación de una regeneración a golpe de felpa, espuma y un punto gamberro.

Con semejante éxito, algún día tenían que volver y es por eso que 35 años después han optado por hacerlo con más ritmo de rock que nunca y con la esperanza de volver a conquistar a aquella generación que ya se ha hecho mayor y a las nuevas, que todavía tienen que hacerlo.

Para lograrlo varios artistas, como ellos 'OK Go', 'The Fray' o 'Weezer' interpretan a su estilo las canciones más populares de 'Los Teleñecos', incluído el famoso... 'Mahna Mahna'. Un tema que estuvo entre las canciones más vendidas de la época, que no era otra que los años setenta, pero que para nada es lo original de estas marionetas, ya que en el 68, ya se había incluído en una película italiana de alto contenido erótico de la que la prudencia nos obligan a no dar más datos.

Una banda sonora que anticipa las últimas y alocadas aventuras de estos personajes capaces de manipular la realidad a su antojo.