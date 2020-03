Si hace unas semanas saltaba la noticia de que 'The Last of Us' será llevada a la televisión en forma de serie de la mano de HBO, ahora la gran incógnita sigue siendo quién será su protagonista.

’The Last of Us’, desarrollado por Naughty Dog, es uno de los videojuegos más populares de los últimos años, y pronto llegará su segunda entrega.

Si el proyecto sigue adelante, la serie será creada por Craig Mazin, responsable de la exitosa 'Chernobyl', y estará coproducida por HBO, Sony y Playstation. Aunque no se conoce su fecha de estreno, si que parece que será uno de los próximos proyectos de HBO.

Así, lo que nos queda por saber ahora es quiénes serán sus protagonistas, y los fans de Hugh Jackman han puesto sus ojos en el personaje de Joel.

Y es que no son pocos los que ven en el actor australiano el perfil perfecto para interpretar a este héroe del videojuego. De esta forma, y tras decir adiós a Lobezno en 'Logan', Jackman volvería a meterse en la piel de un héroe si finalmente llegase a fichar por la serie.

Por desgracia, no hay ningún tipo de información confirmada y por el momento esta idea sólo está en la mente de sus seguidores.

