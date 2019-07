'Logan' (2017) fue la última entrega donde se pudo ver a Hugh Jackman en su papel estrella. La película fue una despedida después de haber sido Lobezno durante 17 años en la saga de 'X-Men', y cameos puntuales en otras cintas de acción como 'Deadpool'. El personaje que saltó de los cómics a la gran pantalla podría volver al cine después de que Disney adquiriera los derechos tras la compra de Fox.

Muchos son los candidatos que se se han rumoreado podrían hacerlo pero nada se ha sabido de manera oficial. Aunque parece que no son solo los fans los que están pensando en esta idea, y es que hasta la misma Casa de las Ideas se estaría preguntando quién podrá hacerlo.

Según el medio We Got This Covered Marvel querría encajar a los mutantes y a 'Los Cuatro Fantásticos' con el resto de producciones, y para ello parece ser que están intentando la vuelta de Hugh Jackman a su personaje, apunta el medio. Todavía se desconoce si han contactado con el actor para discutirlo o si solo se han tratado de conversaciones internas de la empresa, pero Lobezno es una prioridad; aunque el personaje sería una versión diferente a lo visto en las películas de Fox.

Supuestamente, si las negociaciones fracasasen para Lobezno, a Jackman se le propondría el papel de Doctor Doom, enemigo de 'Los Cuatro Fantásticos'. A pesar del interés de la compañía por la vuelta del actor, Hugh Jackman ya aseguró en una entrevista con Collider que "siempre que veía una película de Vengadores pensaba que sería genial estar en esa aventura. Me sorprendió la compra, pero ese barco ya zarpó para mí; es una gran oportunidad para otro".

Antes de que los 'X-Men' puedan incorporarse y ser parte de Marvel, pasarán 5 años por las fusiones entre franquicias, por lo que de momento los fans tendrán que esperar.

