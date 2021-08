Vuelta a los entrenamientos: El vídeo de Jason Momoa boxeando que le ha traído recuerdos

Jason Momoa es uno de los actores de moda, aunque no es ninguna sorpresa para quienes le vieron en el gran fenómeno 'Juego de Tronos' y se prendaron de su forma de actuar. Actualmente Momoa está en un gran momento, preparando la secuela de la aclamada película de superhéroes 'Aquaman' junto a Amber Heard y con el estreno de la temporada 2 de 'See'.

Y no solo eso, sino que el actor está que no para y ahora se encuentra promocionando 'Sweet Girl', el thriller con mucha acción que acaba de estrenar de la mano de Netflix. En ella, se pone en la piel de Cooper, un esposo que buscará venganza.

De este último proyecto habla Jason Momoa en el último vídeo que ha publicado en Instagram o, más bien, en el mensaje que lo acompaña a modo de descripción. Porque en el vídeo en sí, lo que hace es presumir de músculos en un de sus muchos entrenamientos.

"Mahalo a todos los que vieron y apoyaron 'Sweet Girl', manteniéndola en el número 1", comienza el actor su mensaje. "Si aún no lo has visto, por favor, échale un vistazo. Tiene un elenco y un equipo increíble, con Isabela Merced, Adria Arjona, Manuel García Rulfo y dirigida por mi mejor amigo Brian Andrew Mendoza", invita Jason Momoa, recordando a los compañeros que estuvieron a su lado en este proyecto.

"Entrenar hoy con Ian Streetz boxeo me devolvió al rodaje de 'Sweet Girl'. Gracias a mi equipo y a todos los involucrados", recuerda con afecto por esta película y todos los que la hicieron posible junto a él.

'Sweet Girl': un thriller cargado de drama y acción

Por si estás perdido con el último proyecto de Jason Momoa, te contamos que 'Sweet Girl' es un thriller de corte dramático en el que el actor interpreta a Cooper, un marido que pierde a su mujer enferma por culpa de la retirada de un producto médico. Buscará entonces hacer justicia con los responsables, para conseguir venganza por su esposa.

Y tanto Jason como Cooper están muy bien acompañados en esta historia: la coprotagonista de esta historia es Isabela Merced ('Dora y la ciudad perdida', '100 Things to Do Before High School'), quien interpreta a Rachel, la hija de Cooper, que irá junto a él tras su objetivo.

Seguro que te interesa...

¿Se ducha 'Aquaman'? La contundente respuesta de Jason Momoa cuando le preguntan por su higiene personal