¿Volvería Ashley Tisdale a ser Sharpay Evans? La actriz de 'High School Musical' lo tiene claro

Ashley Tisdale interpretó por primera vez en 2006 a Sharpay en la película 'High School Musical' y regresó al mismo papel en sus secuelas en 2007 y 2008. La franquicia cinematográfica tiene gran cantidad de fans por todo el mundo todavía hoy, por no hablar de lo que supuso para muchos jóvenes en su momento.

Pero ahora, la actriz de 36 años ha descartado públicamente volver a interpretar a Sharpay tanto tiempo después, en el caso de que rescataran el personaje: "Simplemente siento que no sería capaz de hacerlo de nuevo y hacerle justicia", ha confesado a Entertainment Tonight.

"Creo que en ese momento, yo era muy inconsciente respecto a mí misma y de mi entorno, y siento que eso es una gran parte de Sharpay", reconoce. "Ella simplemente no es realmente consciente, y a medida que crecí, me volví más consciente, así que creo que no sería lo mismo", agrega Ashley Tisdale.

Ryan y Sharpay Evans en 'High School Musical' | Disney Channel

La artista reconoce también que no quiere decepcionar a los fans de las películas ya existentes: "Odiaría arruinar algo que es perfecto para ese momento, y sí, no creo que pueda volver a eso".

La última vez que Ashley Tisdale se puso en la piel de Sharpay Evans fue en la película spin-off, 'La aventura fabulosa de Sharpay', estrenada en 2011, en la que ocupaba el papel protagonista y suponía la culminación de su personaje.

Ashley Tisdale se convirtió en mamá en marzo

En septiembre de 2020, Ashely Tisdale anunciaba que estaba esperando a su primer hijo y el 23 de marzo de 2021 se confirmaba el gran acontecimiento. La actriz dio a luz una niña llamada Jupiter Iris, a la que apodan Juju. Está casada con Christopher French desde 2014.

Y aunque le ha traído muy buenos momentos, como cuando su compañera y amiga Vanessa Hudgens conoció a su hija y el amor fue instantáneo, también le han llegado algunos un tanto agridulces de la mano de la maternidad.

"Siento que esta publicación es para todos los que se miran al espejo y piensan que deberían verse mejor, especialmente después de tener un bebé", empezaba a decir la artista en una publicación en Instagram, en la que confesó que no se sentía bien con su propio cuerpo. "Instagram realmente puede joderte la cabeza... Hay tantos modelos e influencers con los que he comparado mi propio viaje personal para "rebotar". Y luego, digo espera, acaban de tener un bebé y se ven así", añadía con tristeza.

Pero se dispuso a dar todo de su parte para mantenerse en forma física y mentalmente: "Todo el mundo va a tener un viaje diferente y es importante no comunicar sentimientos negativos hacia nuestro propio cuerpo. Pensamientos como 'no eres lo suficientemente bueno, podrías verte mejor' ¡tienen que detenerse! Y sobre todo necesitan detenerse al darse cuenta de que su cuerpo acaba de crear y dar vida a otro ser humano", reflexionaba.

"Sé amable contigo mismo y llénate de amor", dijo como conclusión a sus seguidores.

