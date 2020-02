La Fase 4 de Marvel arranca con 'Viuda Negra' donde volveremos a ver a Scarlett Johansson meterse en la piel de Natasha Romanoff por última vez.

En la Super Bowl celebrada este 1 de febrero hemos podido ver un nuevo avance de la cinta donde conoceremos los orígenes de Viuda Negra.

"Tú no lo sabes todo de mí. Los Vengadores no fueron mi primera familia. En algún momento todos debimos elegir entre lo que el mundo quiere que seas y lo que eres", se oye en la voz en off decir a Scarlett Johansson.

Pero además, lo que más ha llamado la atención es que ya habría fecha de estreno, el 1 de Mayo en Estados Unidos y el 30 de abril en España.

