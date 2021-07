¿Es virgen el Capitan América? Los guionistas por fin dan una respuesta

Parecía que el debate ya había sido zanjado cuando Chris Evans realizó unas declaraciones acerca de este mismo tema hace ya algunos años, pero a los fans no les pareció suficiente. Es por eso que recientemente, en una entrevista con Kevin Polowy, los guionistas McFeely y Christoper Markus se han visto obligados a responder de una vez por todas a una pregunta fundamental: ¿es virgen el Capitán América?

“¡Yo sí creo que pierde su virginidad! ¿Por qué la gente piensa que es virgen? Creo que si te ves así de bien y vas de ciudad en ciudad, estás firmando autógrafos... El tipo de mujeres para las que él firma autógrafos, ¡hay que imaginar eso! Lo que hay que recordar es que Steve Rogers no es un mojigato. Es posible que ocasionalmente se le presente de esa manera. Es un tipo que cree en el bien y el mal y en todas estas cosas. Pero no es un niño de coro, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial”.

Los guionistas parecen tenerlo muy claro, y desde luego con esa respuesta se deberían de resolver todas las dudas. Sin embargo, la sensación entre los fans de UCM no es tan clara. Lo cierto es que realmente es un dato que nunca se podrá saber a ciencia cierta. ¿Estaba realmente Steve Rogers tan ocupado salvando a su país que no tuvo tiempo de nada más? No lo parece, a juzgar por los guionistas.

Nueva película en ciernes

Ya se ha confirmado que habrá una cuarta entrega de Capitán América. Aunque por el momento no se sabe apenas ningún detalle de cuál será la trama de la secuela, muchos son los que creen que la historia se retomará por donde se quedó el último capito de la serie protagonizada por Anthony Mackie (Sam Wilson) y Sebastian Stan (Bucky Burns).

Después de esto, la verdadera pregunta que ahora atormenta a los fans de Marvel es, ¿quién interpretará al Capitán América?

