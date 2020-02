Vin Diesel aparece en 'Cincuenta sombras más oscuras' y no te habías dado cuenta

Hay un detalle dentro de 'Cincuenta sombras más oscuras' que está revolucionando la red. Y no, no es alguna que otra escena subidita de tono (que también), sino el hecho de que Vin Diesel aparece en la secuela de 'Cincuenta sombras de Grey'. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo han hecho para meter toda esa testosterona así de repente?

Si ya has visto la película y no has visto al bueno de Diesel, no te preocupes, su aparición está escondida pero no deja de ser muy curiosa. Resulta que Christian Grey, el personaje interpretado por Jamie Dornan, es un gran fan del actor de 'Fast and Furious'. ¿No nos crees? Pues echa un vistazo a esta foto.

Dakota Johnson en 'Cincuenta sombras más oscuras' | Universal Pictures

¿No pillas muy bien de dónde sacamos la admiración de Christian por Vin Diesel? En esta fotografía Dakota se encuentra en la habitación de la infancia del señor Grey, y lo que tiene justo detrás es el póster de 'Las crónicas de Riddick', película del 2004 protagonizada por Diesel. Parece que Christian se lo pasaba muy bien con Vin hasta que conoció a Anastasia.

Eso sí, si Grey es tan fan de Vin Diesel debería saber que 'Las crónicas de Riddick' no es precisamente una de sus mejores películas. ¿No tiene por ahí algún póster de 'Fast and Furious'?