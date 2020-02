Vin Diesel revela que está trabajando en un proyecto nunca visto de 'Fast and Furious'

Submarinos, edificios en Dubai, coches con paracaídas… Nada parece ser suficiente para esta longeva saga. Pero si en la gran pantalla es capaz de impactar tanto, el espectáculo en directo es algo para tener en cuenta. Explosiones y carreras donde los niveles de testosterona suben, serán las protagonistas de este espectáculo que están preparando.

'Fast and Furious Live' llevará a la vida real lo que millones de fans a lo largo del mundo han soñado con ver. Pero no solo esto, sino que VIn Diesel estará involucrado en el proyecto. En su página oficial de Facebook ha comunicado a sus seguidores: "Estoy en Nueva York. Lo creáis o no, estamos grabando algo bastante artístico, nunca visto, un show en directo".

La implicación de Vin Diesel con la franquicia es admirable. Después del fracaso argumental de las calles de Tokio, el actor rescató la saga y le dio una vuelta de tuerca que pocos veían venir. Tanto fue así que hoy en día, sus películas lideran la taquilla mundial. Pero ahora ha llevado su fidelidad a la franquicia a otro nivel. No se sabe cómo será su cameo en el espectáculo, pero según la propia página anuncia, "'Fast and Furious Live' evocará los momentos más escandalosos de la saga". Por lo que su protagonista no podía faltar.

Aún no se han anunciado las fechas de la gira, la cual dará comienzo el próximo enero de 2018. La tecnología actual permitirá llevar el show a niveles de espectacularidad nunca vistos antes, por lo que los fans pueden estar tranquilos. Pero por encima de todo, que el protagonista principal de la saga se suba al carro, pondrá de muy buen humor a todos aquellos que esperan ver las escenas de acción imposibles en vivo y en directo.