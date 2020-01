Vin Diesel incomoda muchísimo a una periodista tirándole los trastos sin parar durante una entrevista

Cuando entrevistas a una estrella de Hollywood nunca sabes qué puedes esperar, pero lo último que se imaginaría Carol Moreira es lo que le pasó a ella. La periodista brasileña entrevistó a Vin Diesel en la Comic Con Experience en Brasil, y no, no te imaginarás lo que pasó. Pero es un poco creepy.

Vin Diesel se encuentra promocionando 'xXx: Reactivated' (además de la nueva 'Fast and Furious', este señor no tiene vacaciones) y entre sus muchos eventos de prensa ha acudido a la Comic Con Experience 2016 donde ha protagonizado un momento loquer junto a esta joven.

Moreira comenzó la entrevista de la manera más normal del mundo, y pronto Vin Diesel la interrumpe para decir lo sumamente guapa que es y que así no puede hacer una entrevista, que mejor se vayan a comer.

A la muchacha se le nota visiblemente incómoda mientras intenta reconducir el tema de conversación, pero Vin Diesel no puede parar de ligar con ella. Pasado un tiempo consigue recomponerse, pero no se lo toma demasiado en serio. Hacia el final de la entrevista llega ya a su punto máximo y llega a decirle a Carol "eres tan jodidamente sexy" y se acerca a ella en unos movimientos extraños mientras la chica no puede ocultar su cara de circunstancias.

Al final todo queda en eso, mientras Diesel le grita a todo el equipo que se encuentra en la sala que si es el único que no puede hacer una entrevista así.

¿Qué te ha parecido? Comparte con nosotros tus pensamientos, que seguro que no tienen desperdicio.