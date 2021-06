Vin Diesel habla abiertamente del origen de su enemistad con Dwayne Johnson

Desde que Vin Diesel y Dwayne Johnson protagonizaran en 2011 'Fast and Furious 5' parece que han tenido algunos problemas en su relación, no solo laboral, sino personal. Y es que el actor que da vida a Luke Hobbs, el que fuera un agente del gobierno encargado de detener a Toretto y su banda en la saga de Fast and Furious, no terminó del todo bien con la mayoría del elenco de la franquicia.

A pesar de que sus diferencias llegaron lejos, hasta el punto de que nació un spinoff de 'Fast and Furious', 'Hobbs and Shaw', en el que no aparece Toretto (Vin Diesel), parece que todo esto ha llegado a su fin. Vin Diesel quiso hablar sobre su relación con Dwayne Johnson: "Mi enfoque en ese momento fue mucho amor duro para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar. Como productor, dije, 'Vale, vamos a traer a Dwayne Johnson, que está ligado con la lucha libre, y vamos a forzar este mundo cinematográfico, a la audiencia, a considerar a este personaje como alguien a quién no conoces. Y Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos", comenta Vin Diesel en su entrevista en Men's Health con motivo del estreno de 'Fast and Furious 9'.

"Es algo de lo que estoy muy orgulloso, la estética. Nos dio mucho trabajo. Teníamos que conseguirla y, a veces, podía dar mucho amor duro. Haría lo que sea para poder conseguir unas interpretaciones buenas en cualquier producción en la que estoy involucrado", cuenta sobre cómo fue el ambiente laboral en ese momento.

Aún así, no es la primera vez que Vin habla sobre ello: "Creo que la gente no se da cuenta de la relación tan cercana que tenemos, aunque de una manera extraña. Pienso que hay cosas que a veces se exageran. No creo que fuera su intención. Sé que aprecia lo mucho que he trabajado en esta franquicia. En mi casa es tío Dwayne. No es fácil ser un Alpha, y es que había dos alphas. A veces, ser un alpha es un dolor de cabeza". Así explicó en su momento la relación que tiene con Dwayne en USA Today.

Parece que el mal rollo que había entre ambos ha terminado, y esto no es más que un motivo de alegría para los fans de la saga de 'Fast and Furious'.

El tuit de Dwayne Johnson que luego borró

El origen de su enemistad pública fue el tuit que publicó Dwayne Johnson en 2016, y que después decidió borrar. El mensaje en cuestión decía: "Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no lo hacen. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto". Las palabras parecían hablar directamente sobre Vin Diesel.

El escándalo saltó entre los fans de 'Fast and Furious', y es que los que en aquel momento eran los dos titanes de la franquicia, estaban enfrentados. Parece que ahora todo eso forma parte ya del pasado.

