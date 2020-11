"Lo que nunca pensé posible": Vin Diesel ('Fast and Furious') comparte emocionado el sueño que tenía desde niño

A Vin Diesel no le bastaba con ser una gran estrella de Hollywood. En este año tan complicado e incierto para la industria del cine, el actor ha diversificado en su carrera cumpliendo un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.

'Fast and Furious 9' ha sido una de las películas que han sufrido notables retrasos en su estreno debido a la pandemia, pero después de un tiempo disfrutando de la familia, el protagonista de la saga se ha estrenado en la música con el tema 'Feel Like I Do' junto a Kygo para "salir de su zona de confort" y también ha lanzado un segundo single. El actor, emocionado por todo lo que le está pasando, ha querido mandar un importante mensaje a sus fans después de haberse conmovido con una imagen suya en pleno Times Square.

"Quería compartir una foto que alguien me ha mandado de mi ciudad natal, Nueva York. Estoy muy emocionado porque la foto del segundo single es una foto del año que mi padre me llevó a ver mi primera película en Times Square.

[...] Solo pensar que algún día yo también tendría películas saliendo en Times Square siempre fue un sueño al que aspiré desde que tenía siete años. Lo que nunca pensé posible es que también tendría la oportunidad de poder cantar para el mundo.

Porque todos vosotros dais tanto apoyo a todo lo que hago, he podido convertir un año de Cuarentena en un año de magia. Gracias. Gracias por creer siempre en mí. Espero que mi vida haga la vuestra mejor... todo amor, siempre".

