Vin Diesel contesta a las quejas de Dwayne Johnson sobre el rodaje de 'Fast and Furious 8'

Aunque Dwayne Johnson quiso zanjar la polémica publicando un kilométrico comentario el otro día en Instagram asegurando que el reparto es una familia y que lo que importante es el trabajo en equipo, parece que Vin Diesel no ha querido dejar pasar las acusaciones, destinadas a él según los rumores, y se ha unido a la polémica contestando a través de las redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram el actor ha publicado un vídeo cuyas palabras del final no han hecho más que volver a despertar las dudas de qué es lo que realmente ha pasado durante el rodaje de 'Fast and Furious 8'. El actor comenzaba la publicación hablando de su hija Pauline, "Después de estar en el set, literalmente, desde la Navidad. Finalmente, por fin, regreso a casa y me entero que mi pequeño ángel ha aprendido una nueva palabra. Quiero decir, tengo que compartirlo con vosotros, ya que es más importante que cualquier cosa. La nueva palabra es "feliz", cuando la escuché decir "feliz", me iluminó de una manera que ni siquiera puedo describir".

Sin embargo, al final del vídeo deja caer este extraño comentario: "Ahora, dadme un segundo y os lo diré todo. Todo". Con estas palabras el actor volvía a despertar la polémica que rodea al rodaje y al equipo de reparto de la saga de acción.

Parece que la reunión secreta que dijeron algunas fuentes que tuvieron para solucionar los conflictos no ha tenido muy buen resultado. ¿Nos contará Vin Diesel por qué a Dwayne Johnson le hierve la sangre cada vez que actúan juntos? Tendremos que esperar al siguiente comentario que le eche más leña al fuego.