Zac Efron dio un cambio a su vida hace poco más de un año cuando decidió abandonar Estados Unidos y trasladar su residencia habitual a Australia. El actor de 'High School Musical' necesitaba alejarse de Hollywood en busca de una vida más tranquila fuera de los focos para encontrarse a sí mismo.

De un tiempo a esta parte, el actor ha mostrado su preocupación por el planeta aumentando su conciencia social. Algo que hemos visto a través de su programa en Netflix 'Zac Efron: Con los pies sobre la tierra' ('Down to Earth with Zac Efron') donde el intérprete viaja por diferentes partes del mundo junto a Darin Olien, experto en salud y bienestar, en busca formas de vidas más saludables y sostenibles.

En la segunda temporada del programa Zac Efron ha estado también acompañado por su hermano pequeño, Dylan Efron, junto al que tiene una relación muy cercana. Así, en estos meses ambos han vivido muchas experiencias inolvidables que recordarán toda la vida.

Pero, además, ahora los hermanos han publicado un impactante vídeo en Instagram de una de sus últimas aventuras, hacer puenting. Los dos aparecen al borde de una plataforma con una cuerda en los pies mientras se tiran juntos al vacío y graban el momento.

Así, vemos como Zac le da una palmada en el pecho a su hermano antes de tirarse para después ver cómo gritan durante la caída para después reírse y darse un beso en medio del aire tras ver que lo han conseguido.

"No sé quién está gritando, él o yo #brothersday", escribe Zac junto al vídeo en la red social. Mientras que Dylan dice: "El sombrero flota", haciendo referencia a la gorra que llevaba puesto Zac Efron y salió volando.

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar y muchos son los que han hablado sobre los abdominales de los hermanos, ya que son grandes protagonistas del vídeo. Una de ellas ha sido Jessica Alba quien escribe en el post de Zac: "Cuántos abdominales en tan poco tiempo".

Tras la polémica de la cara de Zac Efron

Estas imágenes aparecen poco después de ver unas fotos de Zac Efron donde aparecía de nuevo con su rostro habitual. Y es que, hace un mes el actor ocupaba todos los titulares tras reaparecer con la cara muy diferente a su estado habitual.

Durante semanas hubo muchas especulaciones sobre el motivo por el que Zac tenía la cara tan hinchada y distinta en es imágenes. Pero, con estas últimas instantáneas podemos ver cómo el intérprete ha recuperado su fisionomía lo que desmiente que se haya hecho cualquier tipo de cirugía o intervención.

