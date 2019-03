VÍDEO: ¿Todos los blockbusters del verano son iguales?

Los recursos tecnológicos que utilizan las grandes productoras de Hollywood parece que no se diferencian tanto entre sí. Un video demuestra el gran parecido en los planos más atrevidos de los que presumen las películas de ciencia ficción.

Entre los planos favoritos de los productores de estas películas, destacan las panorámicas de las ciudades y los rascacielos vistos desde el punto más alto. La destrucción de edificios y cómo se derrumban es igual siempre, como la cara que se les queda a los personajes cuando ven cómo su ciudad se hace pedazos. "Este verano" es el rótulo que nunca falta, y las alturas vertiginosas van seguidas de caídas de excepción. Las armas atraviesan la pantalla, y los cielos se abren cada vez que los alienígenas invaden la ciudad.

El vídeo pone en común escenas de diferentes filmes que, pese a no tener nada que ver en la trama, están configurados de la misma manera. Así, algunas de las películas que se han utilizado en este montaje son: 'The Amazing Spider-Man', 'Los Vengadores', 'Transformers: El lado oscuro de la Luna', 'Brave' (Indomable), 'G.I. Joe: La Venganza', 'Men in Black 3', 'Underworld: El despertar', 'Battleship' y 'Ice Age 4: La formación de los continentes'.