Tras los sucesos en 'Vengadores: Endgame', una era en la historia de 'Los Vengadores' ha acabado. Lo más posible es que a muchos ya no los veamos en pantalla, pero otros tienen mucha batalla que dar, como es el caso de Thor. El Vengador más fuerte es uno de los favoritos de todo el fandom, y no únicamente por sus poderes, si no por su historia y desarrollo.

En 'Infinity War' ya vimos parte de su sentimiento de fracaso al perder a su hermano y no poder haber acabado con Thanos cuando tuvo la oportunidad. Pero en Endgame vemos al desolado asgardiano que no levanta cabeza. Desde el primer Thor arrogante con ansias de conquista, hasta el afligido héroe hay un gran paso.

Christopher Markus, escritor de la saga 'Vengadores', comunicó en Syfy Wire el deseo del equipo de llevar a todos los personajes hasta el límite y después de ese salto de 5 años, Thor era el que se llevaría la peor parte culpándose a sí mismo de los sucesos de 'Infinity War':

"Tuvimos ese salto de 5 años, y queríamos empujar a todos los personajes hasta el extremo, comenzando desde el principio con tirón, donde vemos a Thor en una misión de venganza, estaba enfadado. Pero falló en 'Infinity War', y el Dios del Trueno ya no buscaba más venganza en ese punto. ¿Qué haríamos nosotros para enfrentarnos a todo ese fracaso? No querer hacer nada y beber para intentar olvidar todo lo que ocurrió".

Ahora, dale al play y emociónate con la triste historia del que siempre será uno de los vengadores más amado de todos, interpretado por el aclamado Chris Hemsworth. Un fan ha elaborado este vídeo que te recordará la grandeza de su historia.

····

Seguro que te interesa

La poderosa imagen de Natalie Portman en 'Thor: Love and Thunder' cogiendo el testigo de Chris Hemsworth