VÍDEO: El tremendo susto de Will Smith a Mena Massoud, protagonista del remake de 'Aladdin'

Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott protagonizan el remake en carne y hueso de 'Aladdin' que llega este viernes a los cines. El actor de 'Soy Leyenda' ha cogido el testigo del Genio de la Lámpara del legendario Robin Williams, aunque con su arrolladora personalidad no ha tardado en llevarlo a su terreno.

Ahora, Smith y compañía están en plena promoción de la cinta, y durante un viaje a Ammán, la capital de Jordania donde han rodado la película, el actor del Genio ha demostrado la complicidad que tiene con su compañero.

A través de un post en Instagram, Mena Massoud es víctima del absoluto trolleo de Will Smith en un divertido vídeo que tienes que ver hasta el final. ¡Pero cuidado con el susto! No digas que no te avisamos.

"Jajajaja! Lo siento, Mena Massoud. Me paso jugando :-)", añadía Smith a la publicación. A lo que Massoud no tardó en contestarle: "No te podías resistir a hacerlo no" con emojis llorando de la risa.

