VÍDEO | Rajoy, sobre las películas nominadas a los Oscar: "No he visto ninguna porque aún no se han estrenado"

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha bromeado sobre su afición al cine y asegura no haber visto ninguna de las películas que concurren a los premios Oscar 2018 en su entrevista en 'Más de Uno', programa de radio de Onda Cero presentado por Carlos Alsina.

"No he visto ninguna, no he tenido tiempo y todavía no se han estrenado en España", ha dicho Rajoy. Posteriormente, Rajoy ha demostrado estar un poco más al día de los estrenos:

"La del agua (en relación a 'La forma del agua' de Guillermo del Toro), seguro que no se ha estrenado, 'Dunkerke', sí", ha asegurado el presidente.

Sobre los Premios Goya, Rajoy ha bromeado con Carlos Alsina al informarle éste de que, en esta ocasión, no le iba a preguntar por las candidatas a los premios del cine español.

"Pues me lo traía preparado, eso y lo de los Oscar", ha respondido en esta ocasión Rajoy al comentario de Alsina, cuando se cumple un año de que el periodista de Onda Cero le preguntase precisamente por la candidatas a los premios Goya de la pasada edición.

Rajoy admitió entonces no haber visto ninguna de las producciones españolas aspirantes a los Goya por no tener tiempo para ir al cine, algo que en esta ocasión tampoco ha desvelado.