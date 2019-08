El actor Sir Patrick Stewart nos ha acompañado durante años comandando a los X-Men y como integrante de la tripulación de la Enterprise. En su larga carrera el actor ya carga a sus espaldas 155 apariciones entre series de televisión y películas, pero en sus ratos libres es un gran apasionado del fútbol. El veterano ha tenido la oportunidad de conocer a uno de sus grandes ídolos, Messi, y su narración del encuentro se ha hecho viral.

Stewart, aún nervioso por el momento, narraba cómo quería conocerlo ya no solo por él, sino por su mujer. Ella no veía muy entretenido el fútbol hasta que vio jugar a Messi por primera vez y desde entonces es una gran fan del deporte y del jugador.

Según cuenta el intérprete, la pareja sabía que el argentino iba a estar en el mismo evento que ellos. Entonces, el actor prometió a su mujer que si lo veían haría todo lo que estuviera en su mano para que ella pudiera hablar con él, y así lo hizo:

"Era realmente difícil, porque había seguridad como nunca antes la había visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo... [...] Choqué contra el muro de seguridad, mientras gritaba '¡Con permiso, con permiso! Soy Patrick Stewart', repetía, bastante avergonzado".

Cuando el actor consiguió abrirse paso, no podía ver al jugador argentino: "No podía ver a Leo, no estaba ahí. En ese momento se había dado la vuelta y se había inclinado sobre su asiento. Él es bastante bajo así que desapareció entre la multitud...".

"Me paré detrás de él, y se incorporó. Cuando se giró nos quedamos cara a cara". Mientras rememoraba el momento, la emoción inundaba a Stewart: "Él simplemente resplandeció ante mi. Fue en ese momento cuando pude presentar a mi esposa y que ambos se estrecharan la mano".

En ese momento, el actor pudo hacerle una foto a su mujer junto al jugador: "Les saqué una foto, no un selfie, solo de ellos dos. En ese momento su esposa exclamó, '¡Y yo quiero una foto con usted!'".

