El vídeo de Kit Harington colapsando en directo cuando le preguntan por Harry Styles en 'Eternals'

Mientras que 'Eternals' sigue siendo un absoluto misterio, el hype está por las nubes con el estreno de la superproducción de Marvel.

Este lunes tuvo lugar su premiere mundial en Los Angeles donde estuvieron todas sus estrellas, y tras su proyección se filtró una de las posibles grandes sorpresas de la película, el fichaje de Harry Styles.

Según aseguraban asistentes al evento, el cantante tendrá su gran aparición como Eros, el hermano del poderoso Thanos e hijo de un Eternal.

Mientras que las redes siguen ardiendo ante esta posibilidad, se ha hecho viral una entrevista de hace meses de Jimmy Fallon donde le hacen una encerrona a Kit Harington sobre los rumores. Y su reacción no tiene precio.

Fallon no se corta en preguntar abiertamente si es cierto que Styles aparecerá, a lo que Kit contesta con una extraña expresión:

"Mmm ni idea, a no ser que me hayan quitado el papel y esté haciendo mi parte; no tengo idea", bromeaba.

Pero el presentador no se rinde: "¿Entonces no te lo cruzaste ni nada?", y Harington repite que no. Rápidamente añade: "Oh, ¿entonces hicisteis vuestras escenas separados?".

Es entonces donde Kit parece estar a punto de flaquear, y tras tomarse un segundo, declara: "Sin comentarios. Sí, he escuchado que es un tío genial", intenta derivar el actor.

Pero Fallon murmura: "Sí, lo debes saber si has trabajado con él...". Entre risas Kit acaba exclamando nervioso, "¡No lo sé! ¡Nunca le he conocido!".

Este vídeo está retomando ahora mucho protagonismo debido a que la aparición de Harry Styles parece casi segura. Y es que cuando el río suena... se oye Watermelon Sugar.

