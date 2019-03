Vídeo inédito: Harrison Ford aparecía en 'E.T, el extraterrestre' y Steven Spielberg no quiso que lo vieras

Se cumplen 35 años del estreno de 'E.T, el extraterrestre' y Steven Spielberg, en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, ha decidido hablar sobre el cameo que rodó Harrison Ford para la película y que finalmente decidió desechar.

El actor salía por aquel entonces con Melissa Mathison, guionista de la mítica cinta, y fue ésta la que le convenció para hacer un cameo en la exitosa película. Ford grabó una toma donde interpretaba al director del instituto echando la bronca a Elliot por el incidente de la rana. La escena llegó a filmarse, pero sin mostrarse la cara del actor y donde sólo se escucha su voz. Steven Spielberg ha decidido revelar ahora por qué se deshicieron de ese material.

"La silla de Henry comienza a levitar mientras paralelamente E.T. está en las escaleras de casa levantando diferentes objetos mediante telequinesis. Henry empieza a elevarse poco a poco hasta llegar al techo, mientras el director está mirando por la ventana, y justo en el momento en el que éste se gira E.T. pierde el control y se cae por las escaleras, aterrizando a la vez la silla de Henry. Cuando el director vuelve a mirarle, es como si nada hubiese ocurrido. Tuvimos que cortarla porque hubiera distraído a muchos fans ver y oír a Harrison Ford durante unos minutos y luego no volver a verle más. Pero al menos Henry pudo conocer a su héroe".

Y es que el actor Henry Thomas, quien interpreta a Elliot en la película, era un gran fan de Harrison Ford por aquel entonces. De hecho, ha confesado que le pidió a Steven Spielberg poder conocerle.

"Cuando conocí a Steven, lo primero que salió de mi boca fue que me encantaba 'Indiana Jones en busca del Arca Perdida'. De hecho lo que yo quería era que trabajar con Steven me diera la oportunidad de conocer a Harrison Ford".

A continuación puedes ver la escena eliminada de 'E.T, el extraterrestre' donde intervino el gran Harrison Ford.