Henry Cavill no para de sorprendernos con las muchas virtudes que posee como su gran mano en la cocina o su pasión por los animales. Pero el actor de Superman es una caja de sorpresas y ahora ha impactado a sus fans con un vídeo donde deja claro que también se le da bien la electrónica.

Confirmamos que Henry Cavill tiene un gran sentido del humor, ya había confesado en alguna ocasión ser un aficionado de los videojuegos, los cómics, y los juegos de mesa. Pero esta vez se ha puesto a montar un ordenador gaming desde cero mientras hace poses sexys.

El actor británico publicó en Instagram un video de 5 minutos donde muestra todo el proceso de montaje de su ordenador, desde el tono de humor que el actor posee, al ritmo de la sensual canción 'You're the First the Last, My Everything' de Barry White. El divertido vídeo de Cavill ya se ha hecho viral tras las reacciones de sus fans, el mismo advertía en su cuenta escribiendo: "Este tipo de material no es para todos… se recomienda discreción del espectador. Puede ver muchas partes que no ha visto antes".

Los fans maravillados con la ironía de Cavill, han sabido seguirle el juego y han llenado las redes de comentarios: "¿es porno? ¿estoy segura de que es porno?", "¿y esa barba de confinamiento?". Otros se referían al actor como: "el nerd más sexy de la tierra".

Henry Cavill es muy aficionado a los videojuegos. Incluso confesó perderse la primera llamada de Zack Snyder para decirle que había conseguido el papel de 'Superman' porque estaba absorto jugando a World of Warcraft.

Henry Cavill insinuó sus planes de construir su propio PC desde cero en diciembre de 2019 mientras promocionaba 'The Witcher' en NME, explicando que estaba ansioso por empezar a trabajar en el proyecto tan pronto como pudiera "encontrar suficiente tiempo y valentía" para armarlo. Con la mayoría de las producciones aún retrasadas por la crisis del coronavirus ha encontrado el momento adecuado.

