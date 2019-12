En el vídeo de arriba puedes ver un adelanto de la película de animación 'Espías con disfraz' que se estrena en cines el 25 de diciembre y cuenta en su reparto con las voces de Will Smith, Tom Holland o Karen Gillian, entre otros.

Sinopsis: El superespía Lance Sterling (Will Smith) y el científico Walter Beckett (Tom Holland) son casi polos opuestos. Lance es tranquilo, afable y caballeroso. Walter... no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Y si esta extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo estará en peligro