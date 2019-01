Vídeo: Este perrete de Gryffindor se sabe todos los hechizos de 'Harry Potter' y se merece entrar en Hogwarts

J.K. Rowling no se esperaba la fama que sus historias de magia han alcanzado, pero lo que seguro no podría haber imaginado es que dentro de los fanáticos de 'Harry Potter' se encontrara un perro. Así es, se trata de la mascota de la youtuber Anna Brisbin, quien ha publicado un gracioso vídeo en su cuenta oficial de Twitter en el que muestra a su perro obedeciendo a distintos hechizos de la saga de magos.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral, y es que no todos los días se ve a un perro reaccionando a hechizos como "Wingardium Leviosa", "Ascendio", "Revelio" o "Avada Kedavra", entre otros muchos más. El perro, además, viste un gracioso disfraz de aspirante a mago de Gryffindor de la Escuela Hogwarts mientras su dueña le maneja con una varita. La youtuber ha acompañado el vídeo con el siguiente comentario: "Oh, ¿tú entrenas a tu perro en alemán? Guay, yo entreno a mi perro con hechizos de 'Harry Potter'".

Y cómo no, el nombre del animal también tiene que ver con 'Harry Potter'. Se llama Remus, en honor al querido profesor de la saga Remus Lupin. El vídeo ha dejado boquiabierta a la comunidad de Internet, que no ha tardado en responder a la youtuber con distintos memes:

Si te ha gustado Remus y quieres saber más de él, el entrañable perrito tiene una cuenta de Instagram en la que continúa su admiración por la saga de magos de J.K. Rowling.