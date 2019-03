Vídeo en exclusiva de 'La hora del cambio', la comedia italiana del año

Los vecinos de Pietrammare, un pueblo siciliano, están hartos de la mala gestión política. Suelos con baches, basura en la calle, tráfico descontrolado... Pero todo cambia cuando un nuevo alcalde llega al poder y decide arreglar todos los desperfectos de la comunidad. Algo que volverá a indignar a los vecinos. Una comedia recién traída de Italia, donde ha triunfado en taquilla, y pretende repetir su éxito en España.

El tema de la película es algo vigente en cualquier sociedad. La mala gestión de los ayuntamientos puede llevar a la ruina cualquier pueblo. No obstante, cuando la sociedad se acostumbra a no cumplir la ley, cualquier cambio que suponga un esfuerzo puede suponer un gran problema. Y de esto va 'La hora del cambio', de las quejas del pueblo por la falta de leyes, pero que no dudaráen protestar cuando lleguen estas. La doble moral humana.