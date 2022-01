El vídeo de Elizabeth Olsen defendiendo de la prensa a sus hermanas, las gemelas Olsen, que todos comentan

Las vidas de las hermanas Olsen han tenido desigual suerte con el paso de los años. Las gemelas Ashley y Mary-Kate Olsen empezaron sus carreras como actrices en la televisión con a penas 9 meses, y a los 3 años de edad ya tenían un papel de peso en la serie 'Padres forzosos'.

Todo lo contario que su hermana pequeña Elizabeth Olsen. A ella la fama y sus primeros roles de peso en el mundo del espectáculo no le llegaron hasta entrada la veintena de edad. La actriz de 'Bruja Escarlata y Visión' no sufrió una presión tan férrea por parte de la prensa cuando era una niña. En cambio, sus hermanas se vieron bajo la lupa mediática desde los primeros compases de la infancia.

Bajo este contexto, Elizabeth Olsen no dudó en reprender a un paparazzi en el año 2012, cuando este le preguntó por qué ella era tan agradable con la prensa al revés que sus hermanas. Ahora, se ha vuelto viral un mensaje que no entiende de fechas, pues la atención mediática jugó un papel importante para que sus hermanas que se retiraran y renegaran de la interpretación.

"¿Cómo es que eres mucho más amable que tus hermanas?", dice el paparazzi a la intérprete mientras ella firma unos autógrafos por la calle. "Porque vosotros las habéis estado molestando toda su vida", zanjó de forma rotunda la actriz.

El vídeo ha sido visto en Twitter más de 420.000 veces y el tweet más viral tiene más de 55.000 me gusta, y subiendo.

La pequeña de las Olsen nunca ha ocultado su cariño hacia sus hermanas y en una entrevista a The Off Camera Show reveló lo mucho que le habían influenciado.

Elizabeth Olsen, en su mejor momento

Recientemente se ha dado a conocer que la serie de Elizabeth Olsen y Paul Bettany 'Bruja Escarlata y Visión' ha sido la más descargada de 2021. Su aportación a la fase 4 del universo de Marvel Studios no acaba ahí, pues en mayo estrena 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. Y, también, se alejará del mundo de súper héroes con una serie para HBO Max llamada 'Love and Death'.

Seguro que te interesa:

Elizabeth Olsen cuenta cómo fue el cambio entren 'WandaVision' y 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'