Vídeo: El corto de 'Blade Runner 2049' que conecta con ambas películas nos presenta al mejor Jared Leto

Tal y como hizo Scott con su otra gran obra de ciencia ficción, antes del estreno podemos ver una serie de introducciones a la película. 'Alien: Covenant' tuvo tres cortometrajes previos, dos de ellos dirigidos por su hijo, Luke Scott. Es el mismo Luke el que se ha encargado de llevar a cabo el prólogo de la continuación de Villeneuve.

El reparto escogido ha demostrado en más de una ocasión estar por encima de los estándares de la interpretación. Tanto Ryan Gosling como Jared Leto han dejado claro que no son solo caras bonitas a las que las adolescentes van a ir a ver en masa. El mismo Leto se alzó con la estatuilla por 'Dallas Buyers Club' y, a juzgar por este cortometraje, quiere repetir.

Situado 16 años antes de los acontecimientos que nos contarán en octubre, '2036: Nexus Dawn' nos muestra como el personaje de Jared Leto introduce una nueva línea de replicantes. En 2022 se prohibió su fabricación, por lo que se enfrenta al duro reto de volver a ganarse su aceptación. Un diseño mucho más seguro, al menos aparentemente, conseguirá que se vuelvan a aprobar los replicantes. Su interpretación seria, misteriosa y serena, nos anticipa uno de los mejores villanos del año.

Hemos visto los tráilers y ahora su prólogo, pero Blade Runner no llegará a los cines hasta el 6 de octubre. La espera está siendo larga, pero siempre podemos revisionar la película original de 1982. ¿Estará Denis Villeneuve a la altura? No hay razón para pensar lo contrario. Este director no es novato, ya "ha visto cosas".