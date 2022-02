VÍDEO: La broma de los directores de 'Encanto' que finalmente no salió en la película

La película de animación de Disney, 'Encanto', está siendo todo un éxito. En especial su maravillosa banda sonora, De hecho, está batiendo récords y ha alcanzado el número 1 en la lista Billboard Top 100, algo que no se lograba desde 'Frozen 2'.

'No se habla de Bruno' es uno de los temas más populares, de hecho, el buen hacer de Lin-Manuel Miranda ha colocado al film en todas las quinielas para optar a la mejor canción en los Oscar. Sin embargo, ha sido el precioso tema 'Dos oruguitas' el elegido por Disney para presentarlo como candidatura a los Oscar, probablemente en un esfuerzo por no dividir los votos.

Ahora, con el tiempo, están saliendo a la luz más detalles sobre esta magnífica película, como por ejemplo, cuál es realmente el secreto de Bruno.

Había una escena postcréditos

Sin embargo, eso no es todo. Ahora, Jared Bush, codirector de la película junto a Byron Howard y Charise Castro Smith, ha revelado recientemente en su perfil de Twitter una escena eliminada de 'Encanto'.

Esta escena postcréditos finalmente no fue incluida porque todos coincidieron en que lo más adecuado era mantener la emoción del final, sin incluir ningún tipo de escena extra que distrajera al público del mensaje original.

Además, resulta que la escena eliminada no es más que un pequeño chiste, una broma de los directores. "Estuvimos considerando colocar esta broma después de los créditos para terminar la película, pero al final llegamos a la conclusión de que mantener la emoción de ver a la familia reunida de nuevo era la decisión correcta. Pero aún así, es genial, Darrin Butters lo ha animado, así que ¡Aquí lo tenéis!" dijo Jared Bush.

La escena eliminada dura apenas unos segundos, y nos muestra a un chigüiro (animal autóctono de Colombia con varias apariciones en 'Encanto') sufriendo una broma a manos de "Casita", el edificio mágico donde vive Mirabel junto a su familia.

