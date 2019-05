Vídeo: Arnold Schwarzenegger brutalmente agredido con una patada por la espalda durante un evento deportivo

El actor Arnold Schwarzenegger ha sido brutalmente agredido con una patada por la espalda mientras participaba en un evento en un pabellón deportivo de Sudáfrica.

El actor de 'Terminator' se encontraba saludando a los asistentes cuando, de repente, uno de ellos se acercó por detrás y le propinó una fuerte patada en la espalda. La agresión fue grabada y pronto se ha convertido en viral en Twitter.

Poco después de esto, los miembros de seguridad del polideportivo fueron a por el agresor y fue reducido rápidamente. Hasta la fecha, se desconocen los motivos que tenía el atacante para agredir al intérprete. Schwarzenegger ha compartido un vídeo en Twitter donde se muestra poco después saludando a los fans y parece que no hay ningún daño físico.

"Gracias por vuestras inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Creí que me empujaba la multitud, algo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el vídeo, como vosotros. Me alegro de que el idiota no interrumpiera mi Snapchat", respondía sobre los hechos ocurridos poco antes.

