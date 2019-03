"Ahora soy uno de ellos": El vídeo adorable de Chris Hemsworth con un extraño animal que no habías visto nunca

Mientras el resto de mundo se prepara para la llegada de 'Vengadores: Endgame', que acaba de lanzar un nuevo tráiler donde Thor tiene un épico encuentro con Capitana Marvel, Chris Hemsworth ha compartido unas imágenes maravillosas de su experiencia en Rottnest Island en Australia.

"Me he pasado 3 semanas arrastrándome por la tierra, estudiando los movimientos de los Quokkas, imitando su lenguaje y finalmente me he ganado su confianza y he sido aceptado como uno de ellos. Ahora respondo al nombre de Quokkachris".

El pequeño animal es un ser tan adorable como el propio Chris, que en el vídeo le da de su propia boca una ramita al más puro estilo de 'La dama y el vagabundo' y nos morimos de amor.

· · ·

