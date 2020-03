La vida de Steve Jobs ¿llevada a la gran pantalla?

Es innegable que la vida de Steve Jobs fue una aventura apasionante digna de llevarse al cine. Y, tras las tras primeras horas de duelo, en los mentideros de Hollywood ya se empieza a hablar del más que posible biopic del cofundador de Pixar y Apple.

Los tiburones del Séptimo Arte afilan sus colmillos para lanzarse ávidos sobre su presa. Y esta no es otra que la biografía oficial de Jobs, un libro que se ha convertido en bestseller antes incluso de salir a la venta.

El libro está escrito por Walter Isaacson, ex-editor jefe de la revista Time, y se iba a publicar en 2012, pero el fallecimiento del fundado de Apple ha adelantado su lanzamiento hasta el próximo 24 de octubre. En un principio la biografía iba a llevar por título iSteve: 'The book of Jobs', pero finalmente se ha votado por un nombre menos rimbombante para lanzarse como Steve Jobs.

La obra escrita por Isaacson consta de unas 450 páginas en las que se recogen casi medio centenar de entrevistas realizadas al propio Jobs y casi un centenar de declaraciones recogidas entre personajes de su entorno. En ellas se recoge el camino que llevó a la compañía de la manzana a convertirse en una referencia mundial que revolucionó la forma de entender la informática, la música y la telefonía móvil.

Material más que jugoso para elaborar el guión de la película que lleve a la gran pantalla la apasionante vida de ex CEO de Apple y cofundador de Pixar.



Piratas de Silicon Valley

Aunque lo cierto es que la historia de la creación de Apple y el meteórico ascenso de Jobs ya ha sido filmado, al menos en su primer estadio, antes del estallido del iPod. Fue en 1999 en el telefilm Piratas de Silicon Valley.

Dirigida por Martyn Burke (El protector) y basada en el libro de Paul Freiberger & Michael Swaine Fire In The Valley: The Making of The Personal Computer, la cinta relata la génesis de las empresas Apple y Microsoft a través de los ojos de sus propios fundadores: Bill Gates y Paul Allen por parte de Microsoft, y Steve Jobs y Steve Wozniak del lado de Apple.

En esta película para la televisión Anthony Michael Hall encarnaba a Bill Gates, mientras que Noah Wyle -un rostro muy conocido de la pequeña pantalla ya que durante muchas temporadas fue protagonista de Urgencias y ahora triunfa en Falling Skies la serie de alienígenas que produce Steven Spielberg- era quien daba vida a Jobs.