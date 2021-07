El viaje express a Roma de Meadow Walker, la hija de Paul Walker

Meadow Walker, la hija del fallecido actor de la saga 'Fast and Furious Paul Walker, sigue dando de que hablar. Desde su debut en enero con Porenza para su lookbook con la colección Pre-Fall 2021, la joven no ha parado de verse involucrada en proyectos. Y como no podría ser de otro modo, Meadow también está metida en 'Fast and Furious', en la cual está uno de los mejores amigos de su padre, Vin Diesel.

El trabajo de Meadow en 'Fast and Furious'

Ya es sabido por todos la fantástica relación entre Vin Diesel y Meadow Walker, siendo Diesel el tutor legal de la joven tras el fallecimiento de su padre. Ahora, además de modelo, la joven Meadow ayuda a Vin Diesel a mantener viva la figura de su padre dentro de la franquicia de la familia Fast. Les da consejos sobre como continuar con el legado de Paul Walker en el presente de la saga 'Fast and Furious'.

Evidentemente, siempre le consultan a Meadow cómo se siente al respecto con las nuevas formas de incorporar a su padre en el futuro de la saga, siempre desde el máximo respeto.

Su escapada a Roma

Con un ritmo de vida tan ajetreado, parece que Meadow ha tenido tiempo para relajarse un poco y de esta manera lo ha querido compartir en su Instagram: "24 horas en Roma".

La joven ha hecho una pequeña escapada a Roma, aunque no han sido más de 24 horas de estancia en la ciudad, parece que Meadow ha podido descubrir algunos de los rincones que la ciudad tiene que ofrecer, disfrutando de las cafeterías romanas, así como de sus tiendas de ropa. Y algo que no podía faltar a su visita ha sido pasar por la Fontana Di Trevi. Tal vez haya lanzado una moneda con un deseo para el futuro de la saga 'Fast and Furious'. Quién sabe si la veremos en algún momento.

