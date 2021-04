El icónico vestido de Gwyneth Paltrow que era una camisa: "He aprendido cómo no mostrar la vagina en la alfombra roja"

Gwyneth Paltrow siempre ha sido uno de los rostros más solicitados en las alfombras rojas y pocas han sido las veces que la actriz de 'Shakespeare in Love' ha fallado con sus looks. Y es que desde que se convirtió en una de las grandes de la gran pantalla en los años 90 la actriz ha sido un referente de moda para muchos.

Uno de los grandes eventos mundiales donde derrochar estilo y glamour es en la anual Gala del Met o la Costume Institute Gala, evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York y está liderado por Anna Wintour.

Paltrow ha asistido a este evento en muchas ocasiones pero hay un vestido que lució en su alfombra roja en el año 2012 que se convirtió en icónico. Se trata de un look de Prada en tono plateado con escote halter más corto por delante que por detrás y que puedes ver en el vídeo de arriba en todo su esplendor.

Pues bien, ahora la actriz ha confesado que este vestido era realmente una camisa: "Supongo que debería mencionar que esta era la camisa, y había una falda grande que venía con ella. Pero yo estaba como, 'No, esto es genial. Me encanta esto'".

Gwyneth Paltrow en la Gala del Met de 2012 | Getty

Gwyneth lo ha revelado en 'Life In Looks de Vogue' donde ha hecho un repaso por algunos de sus estilismos más destacados a través del tiempo. "Sabes, tienes que sacar las armas. Así que decidí irme solo con la camisa y no me arrepiento de la decisión".

"Si algo he aprendido, es cómo no mostrar tu vagina en la alfombra roja", termina diciendo sobre este momentazo que nos regaló en la alfombra roja.

Su vestido en los Oscar de 2002

Otro de los looks que ha comentado Gwyneth Paltrow es el que eligió para la alfombra roja de los Oscar de 2002. Un arriesgado look firmado por Alexander McQueen que fue muy criticado en su momento.

"Todo el mundo realmente odiaba esto, pero creo que es un poco tonto", explica la intérprete sobre las reacciones que generó. "La gente fue realmente crítica. Creo que en ese momento era demasiado gótico... demasiado difícil. Creo que sorprendió a la gente. Pero me gusta".

Gwyneth Paltrow en los OScar de 2002 | Getty

