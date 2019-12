Es probable que ni siquiera en Disney fueran conscientes del fenómeno que se crearía en torno a 'Frozen' allá por 2013, cuando se estrenó la primera película de la saga. Ahora que se ha confirmado el éxito mundial de las aventuras en torno a Elsa, Anna y Olaf, parece que en Disney tienen planes algo más oscuros para estas princesas.

Según publica We got this covered haciendo referencia a fuentes cercanas a la Casa de Mickey, estarían preparando un remake en acción real de 'Frozen', pero mucho más terrorífica y basada en 'La reina de las nieves', el cuento de Hans Christian Andersen de 1844 que en realidad fue la inspiración para la cinta de Disney.

Así, esta nueva versión daría mucho más miedo que lo que hemos visto en la versión animada. El cuento clásico cuenta la batalla entre la pareja Gerda y Kai y la malvada Reina de la Nieves. A Kai se le clava un fragmento de un espejo mágico en los ojos y se vuelve en alguien frío, al caer en el embrujo de La Reina de las Nieves. A partir de ese momento Gerda luchará por recuperarle.

Como sabrás, esa malvada Reina de las Nieves fue adaptada de forma muy distinta en 'Frozen', encarnada en la incomprendida y solitaria princesa Elsa. Gerda y Kai fueron modificados por Anna y Kristoff. Ahora Disney parece querer llevar a la gran pantalla una versión mucho más fiel al cuento original y que tenga muchos elementos del género de terror.

Seguro que te interesa:

¿Entonces cuánto miden Elsa y Anna? Alucinan al saber la altura real de Olaf de 'Frozen'