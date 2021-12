Verónica Forqué trabajó en 'El resplandor' y fue elegida personalmente por Stanley Kubrick

Verónica Forqué fallecía el pasado 13 de diciembre en su casa de Madrid a los 66 años. La actriz se quitó la vida tal y como informa Efe quien informaba que una persona llamó al 112 a las 12:49 horas de la mañana para avisar de un intento de suicidio pero cuando los servicios médicos llegaron no pudieron hacer nada por su vida.

La conmoción tras saber la triste noticia ha inundado todo el país al tener que decir adiós a una de sus actrices más importantes. Verónica Forqué empezó a los 17 años la carrera de Arte Dramático y poco después se convertiría en una estrella del cine español.

Muchas son las películas de la Forqué que han pasado a formar parte de la historia de nuestro cine debido a su genial interpretación y su magnetismo delante de la cámara: 'Kika', 'Bajarse al moro', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'El año de las luces' o 'La vida alegre' son solo algunas.

Pero lo que no muchos saben es que Verónica Forqué también trabajó en una de las películas más importantes a nivel internacional, 'El resplandor' de 1980 dirigida por Stanley Kubrick.

Jack Nicholson en 'El resplandor' | Warner Bros.

La película de terror psicológico está basada en una novela de Stephen King y tiene a Jack Nicholson y Shelley Duvall como los principales protagonistas encarnando al matrimonio Jack y Wendy Torrence quienes se trasladan al hotel Hotel Overlook para vigilarlo durante el invierno.

Verónica Forqué fue la encargada de doblar a Shelley Duvall en la versión española y fue elegida directamente por Stanley Kubrick: "Tuve un subidón tremendo", confesaba la actriz hace años en una entrevista a 'Granada Hoy.

"No me eligió porque me hubiera visto como actriz, sino porque mi timbre de voz era muy parecido al de Shelley Duvall. El director de doblaje, Carlos Saura, le mandó las voces de varias actrices y Kubrick eligió mi voz. Me dio una alegría enorme. Cuando entré en la sala de doblaje y me pusieron la primera toma, sentía una enorme responsabilidad, pero creo Kubrick quedó muy contento", terminaba diciendo sobre esta experiencia profesional.