'Thor: Love and Thunder' es una de las entregas más esperadas de la Fase 4, y con la noticia de que Jane Foster aparecerá de nuevo encarnada por Natalie Portman con los poderes de Thor, los fans no pueden esperar más. Gracias al D23, muchas nuevos datos han salido a la luz y Taika Waititi ha podido hablar sobre que nos deparará 'Thor Love and Thunder'.

La cuarta película de Thor convertirá a la saga en solitario del superhéroe en ser la más larga hasta la fecha. Además, la película se transformará en algo totalmente nuevo, transformando la franquicia del MCU. La llegada de Mighty Thor al MCU ha revolucionado a los fans pero también los ha hecho cuestionarse si veremos a Chris Hemsworth en la película:

"Ella es un Thor. Sigue habiendo otro Thor, el original. No se la llama Thor mujer. En los cómics recibe el nombre de Mighty Thor, y esto viene directamente de los cómics. No puedo estas más feliz y emocionado". Así que según Waititi, veremos a dos Dioses del Trueno en una misma película, haciendo equipo.

Aún no está claro como Jane Foster adquirirá sus poderes, pero tendrá la misma fuerza y poder que el Thor que estamos acostumbrados a ver en la gran pantalla. 2021 será su año de estreno, y queda mucho para poder verla, pero con el tiempo se irán revelando nuevos secretos para aumentar las ganas de que llegue el esperado día.

