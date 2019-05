El verdadero y emotivo significado del 3.000 en 'Vengadores: Endgame'

Ya se veía venir el éxito que está cosechando 'Vengadores: Endgame'. Los fans del Universo Marvel estaban esperando la cinta con una gran expectación y el resultado no se ha hecho esperar. Esta película cierra, junto al último film de Spiderman, 'Spiderman: Lejos de casa', la tercera fase del Universo Marvel tras 23 películas y 11 años de historia. Si aún no las has visto no sigas leyendo ni veas el vídeo, ya que contiene SPOILERS.

Todas las películas están conectadas y con 'Endgame' han querido terminar casi todas las tramas pero siempre queda algún "hilo suelto" que permite dar rienda suelta a la imaginación para crear toda clase de especulaciones sobre nuevas teorías. Ahora una de ellas habla sobre el significado de la frase: "te quiero 3.000", pronunciada por Morgan, la hija de Tony Stark. En el vídeo encontrarás el verdadero significado de ese 3.000.

Seguro que te interesa:

El significado del misterioso sonido en los créditos finales de 'Vengadores: Endgame' te hará llorar otra vez