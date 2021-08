La verdadera razón por la que Lilly Wachowski no ha participado en 'The Matrix: Resurrections'

La cuarta entrega de 'Matrix' ya es más que una realidad y de hecho el tráiler de la película ya se ha estrenado desde la CinemaCon, aunque aún no lo han revelado al resto del mundo. 'The Matrix: Resurrections', que es el nombre de la nueva cinta, será el regreso de Neo y compañía para desentrañar los secretos de Matrix.

Pero esta secuela no podrá contar con todos los actores originales, ya que Laurence Fishburne, quien fuera Morfeo, no estará presente en 'The Matrix: Resurrections'. Y esta no es la única gran ausencia y, aunque no se trate del reparto una de las hermanas Wachowski no se ha involucrado en el regreso de 'Matrix'.

Lilly Wachowski tampoco está en 'The Matrix: Resurrections' y en una rueda de prensa promocionando la temporada 2 de su serie 'Work in Progress' ha revelado los motivos: "Acababa de salir de mi transición y estaba completamente exhausta. Y estamos hablando de más de 300 días de rodaje para cada proyecto. Entonces, al salir y estar completamente exhausta, mi mundo se estaba cayendo poco a poco".

Continúa explicando: "Hasta cierto punto, incluso mientras yo estaba como, rompiendo el cascarón. Así que necesitaba este tiempo alejada de la industria, necesitaba reconectar conmigo misma como artista. Esto lo hice volviendo al colegio y pintando de nuevo. Empecé a pintar aquel verano con mi madre. Después Lana recibió una llamada de Netflix diciendo que querían hacer otra temporada y dije, 'No puedo hacerlo. No quiero hacerlo'".

"Mi madre y mi padre murieron hace unos tres años. Y fue un momento particularmente duro en mi vida. Justo después de esto, Lana me estaba hablando de una idea que había tenido para hacer otra película de 'Matrix'. Entonces hablamos sobre ello, de hecho, hablamos al respecto mientras mi padre se estaba muriendo y mi madre también, algo que pasó con cinco semanas de diferencia", añade la directora.

Finalmente se sincera: "Había algo sobre la idea de volver atrás y ser parte de algo que ya he hecho que no me terminaba de convencer. No quiero haber pasado por mi transición y haber hecho este gran cambio en mi vida, haber sufrido la pérdida de mi madre y de mi padre. Y después de eso hacer algo que ya hice en el pasado y volver a caminar por un sendero que ya he recorrido. Era una decisión que se sentía emocionalmente incompleta. Como volver a ponerme esos viejos zapatos y no quería hacer eso de nuevo".

