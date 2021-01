La verdadera historia sobre la extraña enfermedad que Robin Williams no llegó a saber que padecía

Fue tremenda la conmoción mundial que produjo la muerte del queridísimo actor Robin WIlliams, allá por el 2014. Nadie daba crédito a lo que había ocurrido. Era muy difícil hacerse la idea de que el actor de la eterna sonrisa, un hombre que había dedicado toda su vida a hacer felices a los demás, hubiera querido acabar deliberadamente con su existencia.

La incredulidad del público ante tal terrible suceso era unánime y en el aire, quedaban suspendidas multitud de incógnitas. Pues bien, una nueva producción estadounidense, quizás sirva para responder a algunas de estas preguntas.

'Robin' s Wish', título que ha recibido este documental sobre Williams, destapa lo angustiosos que fueron los últimos meses de vida del actor. Consumido por incomprensibles ataques de pánico, ansiedad, paranoias y problemas de insomnio, al intérprete le costaba enormemente llevar a cabo su trabajo. No solo a causa de los problemas que acabamos de mencionar, sino por su recurrente incapacidad para recordar los guiones. Los graves padecimientos del actor contribuyeron al terrible desenlace que Robin quiso darle a su vida, pero no ha sido hasta tiempo después de su muerte, cuando por fin se ha sabido a qué se debían sus inesperados y devastadores problemas de salud.

El director Tylor Norwood ha dirigido casi a petición de la viuda del actor, Susan Schneider Williams, un documental que refleja cómo fueron los fatídicos últimos años de vida de Williams. Además, le pone nombre a la enfermedad neurológica, que sin ser consciente ello, padecía el intérprete y desvela el avanzado estado degenerativo en el que se encontraba. Si quieres conocer qué enfermedad padecía exactamente Robin, así como los motivos que empujaron a su viuda a querer destapar públicamente los verdaderos motivos que indujeron a su marido a suicidarse, tienes todos los detalles en el vídeo de arriba.

...

