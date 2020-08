La verdad detrás de la desaparición de la muñeca Annabelle del Museo Warren

Este año 2020 no deja de sorprendernos y el pasado viernes 14 de agosto las redes enloquecieron: la muñeca Annabelle, la inspiradora del spin-off de 'Expediente Warren', había desaparecido de su vitrina en la casa de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, en Connecticut, Estados Unidos.

En la década de los 60, los Warren fueron contactados por una mujer que aseguraba estar en posesión de una muñeca "maldita" que se movía sola por la casa. En un principio creyeron que el juguete había sido poseído por el espíritu de una niña de 7 años, Annabelle Higgins, pero pronto cambiaron de idea. Según Ed y Lorrain dentro de la muñeca moraba un espíritu maligno y organizaron un exorcismo para expulsarlo.

Desde 1969 la muñeca se encuentra en una vitrina sellada en el museo familiar de los Warren. Sin embargo, han comenzado a circular en las distintas redes sociales rumores de su desaparición.

Durante el pasado viernes el terror inundó Internet: la muñeca maldita de los Warren había huido. ¿Qué más nos tenía guardado este extraño 2020? Pero el miedo pronto dio lugar a las bromas y a los memes, que comenzaron a circular sin freno. Pronto, fotos de Annabelle viajando por el mundo o disfrutando del sol en la playa reemplazaron a las terroríficas suposiciones de su huída.

¿Dónde está Annabelle?

Para aclarar las dudas, Tony Spera, el yerno de los famosos investigadores, ha publicado un vídeo en Facebook en el que ha mostrado que la muñeca maldita sigue en su vitrina y ha asegurado, con mucho humor, que nadie ha escapado del museo de lo paranormal.

"Estoy aquí para deciros algo que no sé si queréis saber o no. Annabelle no ha escapado. Annabelle está viva, bueno, no debería decir viva, Annabelle está aquí, en toda su infame gloria y nunca ha abandonado el museo", ha asegurado. Además ha afirmado que posee un gran sistema de seguridad y que si Annabelle hubiera desaparecido o alguien hubiera entrado, él habría sido el primero en saberlo. "La policía hubiera respondido a la alarma en pocos minutos", ha añadido.

"Annabelle está aquí. No ha ido a ninguna parte. No se ha ido de viaje, no ha volado en primera clase ni ha ido a visitar a su novio”, ha dicho respondido a los numerosos memes que circulan en Twitter.

Pero, ¿por qué han comenzado los rumores?

Las declaraciones de la actriz Annabelle Wallis, conocida precisamente por protagonizar la película de terror 'Annabelle', sobre su papel en la nueva película de 'La Momia', han sido las impulsoras de estos rumores.

Según el usuario de Youtube Hi Tech, una traducción errónea al chino de la entrevista que realizó The Hollywood Reporter, hizo que las redes se sorprendieran con la frase "Annabelle se escapó", lo que desencadenó una increíble e imparable ola de memes.

...

Seguro que te interesa...

Encontrado muerto un anciano en un cine mientras veía 'Annabelle vuelve a casa'