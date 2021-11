"Al ver mi cara morena, vi tu cara": El vídeo viral de Salma Hayek ('Eternals') que ha arrancado los aplausos de todos

'Eternals' ha supuesto el último gran estreno para el MCU y es que la película de la Fase 4 llegó el viernes pasado a la gran pantalla. Este nuevo grupo de superhéroes llega para salvar a la tierra de unas criaturas llamadas Desviantes, que van a suponer un problema más que serio. Además, con los Eternos en juego, Los Vengadores pueden tomarse unas merecidas vacaciones.

Por supuesto la cinta ha supuesto una revolución para el Universo Marvel y no solo por la historia, sino por lo que representa la cinta y su reparto estelar. En especial la líder de este grupo de héroes, que es Salma Hayek, ha dado mucho de que hablar últimamente.

Hayek ya demostró su felicidad cuando supo que iba a estar al mando de los Eternos, pero ahora se ha hecho viral un vídeo de la actriz en la que explica la felicidad que sintió al enfundarse el traje. Y es que este vídeo le ha sacada una lágrima a más de uno.

En una entrevista con Despierta América Salma ha contado su felicidad por poder formar parte del MCU ahora que es líder de los Eternos: "Cuando me lo puse, me solté a llorar. No así de telenovela, pero se me salían las lágrimas. La imagen me dio algo, y dije, '¿Por qué?'".

Tras contar esto, la actriz no puede evitar emocionarse y no ha podido contener sus lágrimas tras recordar todo lo que ha vivido para llegar hasta ahí: "Vi mi cara morena en el traje de superhéroe. Y al ver mi cara morena, vi tu cara (dice, refiriéndose al periodista que la entrevista). Vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas".

Para termina, Salma cuenta lo que significa para ella y la comunidad latina este papel: "Y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que dentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento". El vídeo ha causado sensación en redes, y cientos de miles de personas ya lo han compartido.

