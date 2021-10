La venganza fallida con marihuana de Arnold Schwarzenegger a Danny DeVito para la que ha esperado 33 años

Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito formaron un dúo cómico extraordinario en la película 'Los gemelos golpean dos veces a finales de los 80. La película forjó una gran amistad entre los dos, pero el actor de 'Terminator' no se libró de sufrir en sus propias carnes una broma de DeVito.

Durante el rodaje de la película, Danny le dio a Arnold un cigarro que a priori parecía ser normal y corriente, pero según confiesa Schwarzenegger había un ingrediente especial: "Siempre me cocinaba la mejor pasta para comer y luego nos fumábamos unos cigarros antes de volver al trabajo. Pero un día le metió a mi cigarro un poco de marihuana sin decírmelo", explica en su newsletter.

Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito son "gemelos" | Universal Studios

Y continúa contando: "Mi cerebro se olvidó por completo de la escena con la que no había tenido ningún problema antes de comer. Danny se estaba riendo a carcajadas y el director Ivan giró las cámaras para filmar a Danny en primer plano para que tuviese tiempo de leer mis líneas y no perder tiempo".

Y termina: "Poco a poco todo volvió a mí y me acordé de la escena. Al final me pude unir a las risas y terminé la escena".

Arnold Schwarzenegger intenta vengarse de Danny DeVito y fracasa en el intento

Por supuesto Arnold Schwarzenegger no se ha olvidado de aquel momento tan divertido que vivió junto a Danny DeVito hace 33 años y ha intentado devolverle la broma. Durante un evento de la secuela de 'Los gemelos golpean dos veces' Arnold le ha ofrecido un cigarro algo especial a su colega, pero no ha conseguido devolvérsela.

"¡Este mes he podido ver a mi amigo Danny DeVito para la promoción de 'Triplets'! Ivan Reitman, director que conocéis por 'Los gemelos golpean dos veces', 'Poli de guardería' o 'Cazafantasmas' quería reunirnos de nuevo y presentarnos a nuestro nuevo tercer hermano, Tracy Morgan, a través de Zoom", explica en su newsletter de octubre.

Y continúa: "Por supuesto lo vi como una oportunidad para devolverle a Danny la broma que me gastó hace tantos años en el set de 'Los gemelos golpean dos veces'. Tal vez recordéis el cigarro de marihuana que me dio Danny, bien, esta vez he dado la vuelta a la tortilla".

"Hemos esperado hasta el final de la grabación para darle a Danny el regalo. Pero, por desgracia, sigue teniendo muy buen olfato y se ha dado cuenta enseguida del ingrediente especial que le habíamos puesto al cigarro", termina explicando.

