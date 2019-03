'Los Vengadores' y 'El lado bueno de las cosas' triunfan en los MTV Movie Awards

Los MTV Movie Awards presentadoS por la actriz australiana Rebel Wilson, sirvieron tanto para recompensar algunos títulos que alcanzaron popularidad en 2012 como para publicitar en horario de máxima audiencia los filmes que Hollywood pondrá en cartelera en verano.

Los superhéroes de 'Los Vengadores' recogieron tres trofeos dorados con forma de envase de palomitas, entre ellos el de mejor película del año pasado, y obtuvieron también recompensa en las categorías de mejor pelea y mejor villano (Tom Hiddleston), galardón al que optaba Javier Bardem por 'Skyfall'.

Éxito por partida triple logró igualmente 'El lado bueno de las cosas', en su caso por las interpretaciones de sus dos protagonistas. Bradley Cooper consiguió el premio de mejor actor y su compañera de reparto y flamante ganadora de un Óscar, Jennifer Lawrence, repitió como mejor actriz después de su victoria en 2012 por 'Los Juegos del hambre'.

Lawrence fue la gran ausencia de un evento pensado para congregar a fans de sagas taquilleras y en el que se proyectó el primer tráiler de la secuela de 'Los Juegos del Hambre: En llamas'. Cooper y Lawrence se impusieron también en uno de las categorías más singulares de esta gala, la de mejor beso, por una secuencia romántica en 'El lado bueno de las cosas'.

Además del adelanto de 'Los Juegos del Hambre: En llamas', uno de los momentos más importantes de la ceremonia, en los MTV Movie Awards se habló de los próximos estrenos 'Iron Man 3', 'Star Trek: En la Oscuridad' y 'Fast & Furious 6', mientras que la latina Selena Gómez presentó con exotismo indio su nueva canción 'Come & Get It', si bien fue acusada en las redes sociales de actuar en 'playback'.

La gala en la que se esperaba que se dieran a conocer los nombres de los ganadores en las 15 categorías en competición bajó el telón sin desvelarse tres premiados (mejor actriz, mejor dúo en pantalla y mejor actuación terrorífica) que MTV anunció posteriormente en su página web, y no estuvo falta de extravagancias.

Seth Rogen y Danny McBride se bajaron los pantalones en directo para presentar un galardón junto con Zac Efron.

Will Ferrell recogió con un traje de billetes de dólar el reconocimiento honorífico de genio de la comedia. Ferrell invitó a estar con él delante de las cámaras a una mujer y tres niños asiáticos para gastar una broma sobre su familia y fue interrumpido por la actriz Aubrey Plaza de la serie 'Parks and Recreation', que subió al escenario a mitad de su discurso y trató de llevarse su trofeo.

"Creo que quería decirme algo importante, pero no hubo mensaje, solo un montón de aliento que olía a licor", dijo Ferrell en un tono que sonaba a broma cuando fue preguntado posteriormente por el incidente.

MTV confirmó que la aparición de Plaza, que llevaba un vaso de plástico en la mano, no estaba prevista y que los productores de la ceremonia pidieron a la actriz que abandonara el recinto.En el pecho de Plaza se podía leer 'To Do List', nombre de la película en la que aparece y que debutará en agosto en EE.UU.

También recibieron premios honoríficos Emma Watson y Jamie Foxx, quien se alzó con un segundo galardón durante la noche, el de mejor momento extraño por una escena con Samuel L. Jackson en 'Djando Desencadenado'.

Dos preseas doradas fueron a parar a la maestra de ceremonias, Rebel Wilson, que logró el título de mejor interpretación novel por 'Dando la nota' y el de mejor momento musical, también por esa película, aunque ese segundo galardón fue compartido sus compañeras de reparto.

Taylor Lautner conquistó el premio de mejor actuación sin camiseta por 'Crepúsculo: Amanecer Parte 2', Suraj Sharma se llevó el de mejor actuación terrorífica por 'La vida de Pi' y Mark Wahlberg y Seth MacFarlane se hicieron con el trofeo de mejor dúo en pantalla por 'Ted'.

Los ganadores de los MTV Movie Awards se eligen por votación popular.